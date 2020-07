CALDO SOPPORTABILE, ma fino a quando?

Nel corso della prossima settimana, i modelli confermano il rinforzo di una figura di alta pressione sul Mediterraneo centrale. In realtà si tratta della distensione dell'ala orientale dell'anticiclone delle Azzorre che dall'oceano Atlantico, spinto da un rinforzo delle correnti zonali, riuscirà a raggiungere il Mediterraneo centrale, portando una nuova parentesi di tempo più stabile. Pertanto a partire già da questo weekend, appare ormai conclamato un graduale miglioramento del tempo, con una diminuzione del rischio di temporali nelle zone interne e montuose. A risentire dell'influenza stabilizzante dell'alta pressione saranno quindi per prime le regioni occidentali i versanti tirrenici e l'angolo di nord-ovest, mentre tra domenica e lunedì, l'alta pressione si espanderà rapidamente anche al centro ed al sud, portando anche qui tempo più soleggiato e chiudendo la parentesi di instabilità che abbiamo avuto in questi giorni.

Stima delle temperature massime previste dal modello americano per il pomeriggio di martedì 21 luglio. Valori fino a +30°C o localmente anche superiori, faranno capolino da nord a sud nelle zone interne:

A livello generale sinottico, questa situazione atmosferica appare destinata ad avere una durata limitata, in quanto della seconda metà della prossima settimana le correnti occidentali potrebbero nuovamente guadagnare qualche grado a sud di latitudine, tornando ad abbracciare le regioni settentrionali con dei nuovi temporali.

Questa evoluzione necessita comunque di nuove conferme.

