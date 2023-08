Caldo sempre più INTENSO, subito interrotto dalle perturbazioni in terza decade?

Il ritorno del caldo è certo. Ma quanto intenso sarà nel proseguimento di agosto? Secondo le ultimissime simulazioni modellistiche, si prevede un aumento delle temperature nel corso dei prossimi giorni, soprattutto da Ferragosto in poi, quando l'intera Italia si troverà improvvisamente sotto l'influenza dell'anticiclone nordafricano.

L'alta pressione riuscirà anche a spazzare via quella piccola "goccia" fresca che si trova tra il Mar Adriatico e il sud, portatrice di aria più fresca e gradevole per il meridione. Quindi, dal 16 agosto possiamo confermare l'inizio di una fase decisamente calda, ma al momento non si prevedono picchi eccessivi come quelli vissuti nel mese di luglio.

In sintesi, è molto improbabile che il termometro superi i 40-41°C per molti giorni consecutivi. Ma veniamo alla domanda che molti si porranno nei prossimi giorni: quanto durerà questa nuova ondata di caldo e, soprattutto, dove sarà più intenso?

Le prime regioni a essere colpite saranno senza dubbio quelle del nord e del Medio-Alto Tirreno, e tale condizione proseguirà almeno fino all'inizio della terza decade di agosto. Il sud, invece, subirà l'influenza di questa corrente subtropicale solo a partire dal 16 agosto e l'ondata potrebbe durare almeno fino al 22-23 agosto. Come avrete intuito, all'inizio della terza decade di agosto potrebbe verificarsi un cambiamento nella circolazione atmosferica europea, capace di allontanare il caldo africano dal Mediterraneo.

Questa è una tendenza attualmente supportata dai principali modelli meteorologici: nell'ultima decade di agosto potremmo assistere all'arrivo di correnti più fresche nord-atlantiche sull'Europa, che potrebbero coinvolgere anche l'Italia, e in particolare il nord, dove, oltre al calo delle temperature, potrebbero verificarsi temporali piuttosto intensi.

È complicato determinare se ciò segnerà una vera e propria rottura estiva che potrebbe anticipare l'inizio dell'autunno meteorologico. Considerando gli andamenti delle ultime estati, è probabile che il caldo possa tornare tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.