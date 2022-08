CALDO: quali regioni soffriranno maggiormente l'AFA nei prossimi due giorni?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia nelle giornate di mercoledi 10 e giovedi 11 agosto. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Avremo un miglioramento sul fronte del caldo in Italia, anche se il fresco sarà ancora lontano. Correnti meno calde da nord-est dovrebbero far sparire le punte di malessere fisico, anche se il caldo potrebbe risultare ancora fastidioso su alcune regioni.

Sul fronte dei fenomeni ci attendiamo dei temporali sulle Alpi e nelle aree interne del meridione e delle Isole con rischio di sconfinamenti anche lungo le coste. Altrove tempo soleggiato.

La prima mappa mostra l'indice di calore o di disagio da caldo previsto per mercoledi 10 agosto:

Situazione in netto miglioramento sulla Pianura Padana dove il caldo sarà solo un po' fastidioso. Lo stesso discorso varrà per il versante adriatico.

Più fastidioso il caldo sul Tirreno, con punte di caldo molto fastidioso lungo le coste del Lazio e della Sardegna occidentale. Caldo fastidioso o molto fastidioso anche al sud, più sopportabile dove si nota il colore verde, ovvero nelle aree interne anche in virtù dei temporali.

La seconda mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto in Italia per giovedi 11 agosto:

Caldo fastidioso sulla Pianura Padana occidentale, tra le coste laziali e toscane, sul golfo di Taranto e la Sardegna occidentale. Altrove caldo un po' fastidioso, se non addirittura sopportabile dove vedete il colore verde.

