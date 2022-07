CALDO: quali regioni soffriranno maggiormente l'AFA ad inizio settimana?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia durante i primi giorni della settimana prossima. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Il tempo sarà nel complesso soleggiato fatta eccezione per qualche temporale sulle Alpi ed a tratti anche sul nord-est, per infiltrazioni di aria più fresca dall'Europa centrale, ma cose di poco conto.

La prima mappa mostra l'indice di calore (o di disagio da caldo) che avremo in Italia alle ore 17 di lunedi 1 agosto:

Non si avranno punte di malessere fisico o caldo insopportabile. Il caldo sarà comunque molto fastidioso sulla Pianura Padana, tra Toscana, Umbria e Lazio oltre al Golfo di Taranto. Sarà fastidioso su Sardegna, Sicilia e medio-basso Tirreno; poco fastidioso in Adriatico e lungo le coste liguri.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo che avremo in Italia alle ore 17 di martedi 2 agosto:

Le uniche punte di malessere fisico saranno presenti tra la Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio. Caldo molto fastidioso sulla Pianura Padana ed in prossimità del Golfo di Taranto. Caldo fastidioso su Sardegna, Sicilia, medio-basso Tirreno e coste liguri, poco fastidioso sull'alto e medio Adriatico.

