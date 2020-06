Caldo più intenso in arrivo, ma non insopportabile

Fino ad'ora il mese di Giugno si è rivelato non particolarmente caldo, anzi a tratti è stato più di stampo primaverile che estivo, con frequenti passaggi perturbati e molti temporali sulla nostra penisola.

In quest'ultima fase del mese però le condizioni meteo volgeranno verso connotati più estivi. L'alta pressione a partire dai prossimi giorni sarà in rinforzo sull'area mediterranea e determinerà un generalmente aumento della stabilità atmosferica e del caldo, con ampio soleggiamento da nord a sud.

Lo noteremo soprattutto nella seconda metà della settimana, quando si instaurerà un anticiclone di matrice sub-tropicale che farà affluire aria nettamente più calda su tutta la nostra penisola.

Nel periodo 25-28 Giugno, osserveremo isoterme ad 850 hpa (circa 1500 metri di quota) fra i 16-19 gradi, valori che nel mese in corso non si erano ancora visti. Nel week-end l'incremento porterà isoterme fino a 20-22 gradi sulle due Isole, più esposte al flusso sub-tropicale.

Di conseguenza, si registreranno temperature diurne diffusamente sopra i 27-28 gradi. E potremo toccare massime di 32-34 gradi in particolar modo sulla Pianura Padana, sulle Isole Maggiori e nelle zone interne del centro-sud. Generalmente meno caldo il clima lungo le coste, anche grazie alle brezze, ma con umidità in crescita. Tutto sommato comunque non si tratterà di un caldo insopportabile ed eccessivamente afoso, come testimoniano le nostre esclusive mappe che mostrano la previsione per i prossimi 10 giorni del disagio fisico provocato dal caldo.

Ci sono ancora riserve sulla durata di questa fase anticiclonica all'insegna del caldo: gli ultimi aggiornamenti dei modelli lasciano intravedere un peggioramento ed un calo termico nella prossima settimana a partire dal Nord Italia.

Torneremo sulla previsione nei prossimi aggiornamenti.