Caldo MA NON TROPPO? Non sarà del tutto così

Il caldo intenso tornerà, sembra essere solo questione di tempo. L'inizio della lunga ondata di caldo di Agosto è stato in parte ricalcolato e rimandato, soprattutto per il sud Italia, grazie all'intervento di un nucleo fresco in alta quota destinato a isolarsi tra pochi giorni tra Adriatico e Balcani. Come visto in questo articolo, le temperature resteranno attorno alle medie del periodo su mezza Italia (quella meridionale), mentre altrove cominceremo a percepire temperature via via sempre più alte sin da questo week-end.

L'Italia si ritroverà divisa in due almeno fino a Ferragosto: il sud e il medio-basso Adriatico godranno di temperature gradevoli di giorno e fresche di notte, mentre il nord e l'alto Tirreno dovranno fare i conti con temperature fino a 35-36°C. Insomma farà caldo, ma al momento non si intravedono eccessi estremi.

Le carte in tavola potrebbero cambiare nella seconda metà di Agosto, subito dopo Ferragosto, in quanto l'anticiclone africano potrebbe riprendere in mano le redini del meteo dell'intera Italia, spazzando via anche la modesta goccia fresca che agirà sino a metà mese.

Dunque sembra ormai inevitabile l'arrivo del caldo intenso, su tutto lo Stivale. Dal 16-17 Agosto in poi le temperature saliranno ovunque e a tutte le quote. I 35-36°C saranno plausibili su tante località interne da nord a sud, ma non escludiamo anche picchi superiori, fino a 37-39°C. Certamente si tratta di caldo non estremo, decisamente non paragonabile a quello che ci ha fatto visita nel mese di Luglio.

Le anomalie previste tra 17 e 19 Agosto parlano chiaro: tutta Italia si ritroverà in un contesto più caldo del solito, così come gran parte dell'Europa, segno del rinforzo dell'anticiclone africano su gran parte del Vecchio Continente.

Da valutare la resistenza di questa avvezione calda nel corso della terza decade del mese. La media degli scenari di GFS propone un lento decadimento che riporterebbe le temperature verso valori sopportabili.