CALDO: la prossima settimana inizierà a diventare FASTIDIOSO

Dopo una lunga coda instabile, l'estate si appresta ad entrare nel vivo della sua potenza. Lo farà nel corso della settimana prossima, sia sotto il profilo del bel tempo, sia con un graduale aumento delle temperature in Italia.

Ogni volta che l'alta pressione invade la nostra Penisola nel periodo estivo, sale alla ribalta il CALDO, che negli ultimi anni ha spesso creato problemi alle normali attività giornaliere.

Fino all'inizio della settimana prossima, la colonnina di mercurio tenderà a salire, ma non dovrebbe arrecare troppi patemi alle nostre giornate. Successivamente, il caldo potrebbe divenire fastidioso soprattutto sulle pianure del nord e nelle aree interne dell'Italia centrale.

Per il momento non prevediamo picchi di afa intensa o caldo insopportabile, ma il fastidio indubbiamente salirà.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto in Italia per la giornata di mercoledi 24 giugno. Vi ricordo che l'indice di calore è dato dalla combinazione delle alte temperature con il tasso di umidità presente in una determinata zona.

Ecco il caldo FASTIDIOSO sulla pianura padana; caldo UN PO' FASTIDIOSO interverrà anche nelle aree interne della Toscana. Sul resto d'Italia avremo ancora un caldo sopportabile.

Questo invece è l'inidice di calore previsto in Italia per la giornata di giovedi 25 giugno:

Aumenterà il fastidio da caldo sulle pianure del nord, con qualche punta di afa. Caldo un po' fastidioso, ma ancora abbastanza sopportabile, aleggerà inoltre nelle aree interne del centro, sulla Sardegna e sulla Puglia. Altrove avremo un caldo ancora sopportabile.

