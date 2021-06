CALDO: l'estate entra nel vivo, sensibile rialzo dei valori termici

Le masse di aria subtropicali direttamente prelevate dal continente nord-africano, sembrano riuscire a trovare una valvola di sfogo verso il Mediterraneo. Nei prossimi giorni l'estate fatta di temperature elevate e giornate assolate saranno lo scenario dominante del panorama atmosferico italiano. I modelli di previsione inquadrano lo sviluppo dell'onda anticiclonica disposta con il proprio asse sul Mediterraneo centro-occidentale, dove le temperature con il trascorrere del tempo diventeranno progressivamente più elevate. In linea generale i valori termici previsti saranno elevati ma senza picchi eccessivi di calore; lungo le coste a partire domani, domenica 13 giugno, fino ad almeno giovedì 17, le temperature resteranno ben inferiori alla soglia dei +30°C, grazie all'azione mitigatrice delle brezze. Nelle aree pianeggianti interne i valori termici potranno spingersi fino a +32/+35°C.

Martedì e mercoledì ci sarà spazio per un leggero rientro d'aria più fresca dai quadranti orientali verso l'Italia, con effetti che però saranno estremamente limitati e circoscritti, sul piano termico si faranno sentire esclusivamente al nord-est e sui versanti adriatici.



Ecco l'onda anticiclonica subtropicale disegnata dal modello americano per martedì 15 giugno, il tempo sarà stabile e caldo su molte delle regioni italiane, lieve rientro d'aria fresca per i settori orientali. Gli effetti più decisi sul piano termico si faranno sentire sul basso versante adriatico e sullo jonio:

Stima delle TEMPERATURE MASSIME previste dal modello americano per giovedì 17 giugno, valori estivi ma senza eccessi:

Viene altresì confermata dai modelli lo sviluppo di una circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, con il tentativo di nascita di una vera e propria saccatura che tuttavia si dimostrerebbe poco propensa ad avanzare verso l'Europa centrale. Giocoforza l'Italia sarebbe interessata continuativamente dalla risalita di aria calda dal nord-africa, con tempo estivo ed una sostanziale mancanza di perturbazioni.

Non saranno tuttavia da escludere alcuni temporali soprattutto dalla seconda metà della prossima settimana lungo l'arco alpino ed occasionalmente su alcuni tratti della dorsale appenninica.