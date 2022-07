Caldo intenso per giorni, ANOMALIE pesanti su vaste regioni

Il grande caldo ci farà compagnia ancora a lungo, molto probabilmente fino a metà della prossima settimana e probabilmente fino al termine di luglio.

Tutto merito dell'anticiclone africano, destinato a insediarsi sul Mediterraneo con salde radici sul Sahara centro-occidentale.

Da giovedì le temperature aumenteranno nettamente da nord a sud, tanto da raggiungere e localmente superare i 40°C come nel caso della pianura Padana, della Toscana, dell'Umbria e del Lazio. Nel week-end i 40-41°C saranno una concreta possibilità anche per le aree interne del sud e delle isole maggiori.

Ma quanto più alte saranno le temperature rispetto alle medie? Osservando le mappe previsionali riguardanti le anomalie termiche tra 23 e 27 luglio possiamo notare la presenza di temperature esageramente oltre le medie del periodo alla quota di 850 hpa (circa 1550 metri). Soprattutto sui Balcani notiamo ben oltre 12°C oltre le medie del periodo, mentre in Italia troviamo valori tra i 5 e 8°C oltre le medie, eccezion fatta per le isole maggiori dove le anomalie saranno leggermente più contenute.

Al suolo le anomalie sono ancor più clamorose, specie per il nord Italia: su Friuli, Veneto e Piemonte troviamo oltre 10°C sopra le medie del periodo, mentre al centro e al sud tra i 2 e gli 8°C oltre le medie. Anomalie così pesanti al nord, in pianura Padana, sono più che lecite considerando che la scarsa ventilazione favorirà il ristagno delle masse d'aria caldissime nei bassi strati fino alle medie quote. Non a caso sono previsti fino a 40°C in Val Padana nel prosieguo di settimana ed anche ad inizio prossima settimana.