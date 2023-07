CALDO intenso? Ci sarà senza dubbio, ma...

L'Estate mediterranea che ci farà compagnia ancora per qualche altro giorno (come visto in questo articolo) sarà improvvisamente sostituita dall'Estate sub-tropicale, quella troppo calda, afosa e fastidiosa.

Si tratta di un passaggio obbligato, ormai certo, che si concretizzerà tra 8 e 14 Luglio. Insomma quasi una settimana di caldo intenso e via via sempre più insopportabile considerando che l'umidità nei bassi strati aumenterà giorno dopo giorno. Si partirà con caldo relativamente torrido per finire con caldo afoso e insopportabile, non solo di giorno ma anche di sera.

Saranno le regioni del sud, del lato tirrenico e le isole maggiori a fare i conti con le temperature più alte a partire da questo week-end. La colonnina di mercurio potrà già superare agevolmente i 35-36°C nei settori interni.

Un ulteriore aumento termico arriverà nei primi giorni della prossima settimana, su tutta Italia: non escludiamo il ritorno di temperature di 40°C nei settori interni lontani dalle brezze marine, specie in Sardegna e Sicilia. Insomma il caldo diverrà davvero forte, molto simile alla prima sferzata calda dell'Estate arrivata a Giugno.

Ma a differenza di quella occasione, questa ondata calda potrebbe durare qualche giorno in più. Dal 15 Luglio cominciano a comparire spiragli di cambiamento (già da qualche giorno in verità). L'anticiclone africano, dunque, anche in questa circostanza potrebbe avere una durata limita per nulla paragonabile alle opprimenti ondate di caldo degli anni scorsi.

Le ultime simulazioni modellistiche ci mostrano un consistente indebolimento dell'anticiclone a metà Luglio. Le correnti più fresche e instabili nord-atlantiche potrebbero pian piano spingere verso sud la canicola sub-tropicale, favorendo un calo termico a partire dal nord Italia e soprattutto favorendo il ritorno dei temporali.