Caldo in difficoltà nella settimana di Ferragosto?

Le precedenti emissioni modellistiche per la settimana di Ferragosto ci parlavano di un anticlone più invadente e decisamente più caldo, anche per parecchi giorni consecutivi. Ma gli aggiornamenti odierni dei centri di calcolo provano a svalutare l'alta pressione e a porre delle piccole variazioni.

Che tipo di variazioni? Nulla di particolare, al momento. Potremmo considerarle come novità "positive" dal punto di vista termico. Invece di sopportare temperature superiori ai 36-37°C potremmo vivere giornate più alla nostra portata, con temperature in linea con le medie del periodo o appena superiori ad esse. Insomma potremmo trascorrere un Ferragosto caldo ma non troppo.

L'anticiclone non sarà particolarmente coriaceo secondo gli ultimissimi aggiornamenti. Anzi, mostrerà qualche crepa tra 12 e 13 Agosto, momento in cui potremmo assistere allo sviluppo di isolati temporali pomeridiani nelle zone interne e montuose.

Un po' meglio il 15 Agosto, quando la pressione si rinforzerà e non dovrebbero esserci disturbi freschi degni di nota in alta quota. Certo, i temporali pomeridiani in montagna e in collina restano parecchio imprevedibili specie a questa distanza temporale, per cui non sarebbe corretto scartarli a priori.

Nei giorni successivi, come si evince dalla media degli scenari di GFS, l'anticiclone continuerà ad aleggiare nel Mediterraneo ma non con grande decisione. Le masse d'aria più calde, quelle sahariane, dovrebbero trovarsi a debita distanza dallo Stivale.