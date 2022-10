CALDO fuori stagione: tra martedì 18 e mercoledì 19 cadranno dei RECORD?

L'alta pressione sta rimontando sulla nostra Penisola e darà luogo ad un inizio di settimana tutt'altro che autunnale da nord a sud. Oltre al sole che dominerà la scena ovunque, la cosa più rilevante saranno le temperature che su alcune regioni si presenteranno in veste pienamente estiva; non si può escludere che su alcune aree vengano battuti addirittura dei record per la metà di ottobre.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di martedì 18 ottobre:

Punte di 27° tra Emilia Romagna e basso Veneto; 26° su Sardegna, Toscana e Lazio; 25° tra Piemonte e Lombardia, sull'Umbria, il Foggiano, la bassa Lucania, il Friuli e la Sicilia. Sul resto d'Italia valori ovunque superiori a 20°.

La giornata più calda in assoluto potrebbe essere mercoledi 19 ottobre. Ecco i valori previsti sempre alle ore 16:

Termometro a 27° su est Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sardegna; 26° su Piemonte e Umbria; 25° su Friuli, Campania, Bassa Lucania e Sicilia. Altrove valori ben superiori a 20°.

Le temperature inizieranno a scendere di qualche grado nella giornata di giovedi 20 ottobre prima di un peggioramento del tempo atteso al centro-nord tra venerdi e sabato.

