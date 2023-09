Caldo, freddo, temporali? TUTTO quello che devo sapere sul TEMPO sino ai primi di ottobre!

Sarà un week-end turbolento per tutta Italia?

No, solo il sabato vedrà un'instabilità generalizzata, mentre già da questa sera il tempo migliorerà al settentrione, specie ad ovest, dove però farà nettamente più fresco. Schiarite anche in Sardegna. Rovesci e temporali invece insisteranno al centro e al sud ad intermittenza anche nella giornata di domenica, localizzandosi poi sul medio Adriatico, le zone interne appenniniche ed il meridione. Ci sarà vento, specie sul mare.

Ma quanto fresco farà? Da felpa?

Al nord domenica al risveglio potrebbero anche toccarsi valori di 10-12°C e persino inferiori nelle valli alpine, dunque da felpa o giubbotto, ma nel pomeriggio l'escursione termica sarà notevole e si tornerà su valori molto miti di 24°C. Al centro e al sud il clima sarà invece gradevole e il sud non vivrà più situazioni di disagio da caldo.

Sono previsti eventi pericolosi?

Al sud, sul medio Adriatico e sul basso Lazio sono attesi temporali sparsi, localmente di forte intensità, con possibile formazione di trombe marine anche a ridosso della spiaggia, locali grandinate e colpi di vento negli episodi temporaleschi.

Fino a quando il tempo resterà instabile al centro e al sud?

Almeno sino a tutto lunedì al centro e tutto martedì al sud, specie sulle regioni estreme, dove i temporali insisteranno in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia.



E al nord invece?

Si assisterà al ritorno dell'alta pressione e ad un nuovo importante rialzo dei valori massimi di temperatura, che potranno toccare nuovamente i 28°C tra lunedì 25 e giovedì 28 settembre. L'alta pressione si estenderà gradualmente a tutta Italia entro metà settimana favorendo tempo buono.

E questo anticiclone di fine settembre quanto durerà?

E' l'incognita alla quale si sta lavorando. Si cerca di capire dai modelli se potrebbe trattarsi di una performance di breve durata o se invece in qualche modo tale anticiclone possa respingere tutte le nuove offensive delle perturbazioni atlantiche.



In questo momento l'ipotesi più accredita vede l'alta pressione indebolirsi nei primi giorni di ottobre , favorendo l'inserimento di aria umida atlantica, associata a qualche passaggio instabile, specie sulle Alpi e sul nord-est, ma senza un vero peggioramento del tempo.

Ma le temperature come si comporteranno?

Dopo la discesa di questo fine settimana e il rialzo importante previsto nel corso della prossima settimana (specie al nord) con ottobre tenderanno maggiormente ad allinearsi alla media del periodo.

E non sono previste altre ondate di maltempo ad ottobre?

E' facile che l'anticiclone possa cedere il passo alle perturbazioni atlantiche o alle incursioni di aria fresca da nord-est entro il 5-10 ottobre, ma al momento non è possibile trovare una data precisa in cui il volto perturbato dell'autunno si mostrerà ancora in modo palese.