CALDO ESTREMO per settembre: 38-39° ci saranno davvero! Vediamo dove e quando con gli ultimi AGGIORNAMENTI

L'autunno sta dando un assaggio della sua presenza, ma solo su alcune regioni. Come abbiamo detto in altra sede, la nuova stagione stenta ad entrare sull'Italia stante l'enorme mole di calore ancora presente sul Mediterraneo; tutto ciò, in combutta con una sinottica non proprio ottimale, facilita ancora l'espansione dell'alta pressione africana verso le nostre regioni...come dovrebbe avvenire tra domenica 17 e lunedi 18 settembre.

Settembre un tempo era considerato il mese dell'estate "gentile", ora invece non è più così. 38-39°, senza disdegnare i 40°, saranno possibili sulla Sardegna, mentre sul centro-sud peninsulare e sulla Sicilia si potranno comodamente raggiungere i 34-36°.

La prima mappa, che vi consigliamo di ingrandire, mostra le temperature attese in Italia alle ore 14 di domenica 17 settembre:

Confermiamo che la regione maggiormente colpita da questa breve, ma intensa ondata di caldo, sarà la Sardegna. Qui sono attesi 38-39°, ma senza disdegnare i 40° su alcune aree interne dell'Isola più distanti dal mare.

34-35° sono attesi sulla Sicilia, tra 31 e 33° su diverse aree dell'Italia centro-meridionale. Valori più gentili invece al nord anche se sempre superiori alle medie del periodo.

Queste invece sono le temperature attese in Italia sempre alle ore 14, ma di lunedi 18 settembre:

Ancora punte di 37-38° in Sardegna, 35-36° sulla Sicilia e sul medio versante tirrenico, 34° su Lucania, Calabria e Marche. Solo le regioni di nord-ovest avranno temperature un po' più basse in quanto verranno raggiunte da qualche precipitazione.

Queste sono le nostre mappe del DISAGIO DA CALDO per i prossimi 15 giorni sempre aggiornate: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-maltempo-di-sabato-attenzione-a-/98669/