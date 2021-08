CALDO ESTREMO in arrivo con punte di 45-46Â°! Vediamo dove e quando...

Nessuna ritrattazione; solo tante conferme da parte dei modelli circa la temibile e lunga ondata di caldo che si appresta a vivere la nostra Penisola. L'Italia si infilerà nel tunnel bollente nella giornata di martedi 10 agosto, proponendo poi valori da capogiro tra mercoledi 11 e giovedi 12 agosto specie sulle Isole e al centro-sud.

I 40° saranno comodamente valicati e si potranno toccare punte di 45-46° sulle due Isole Maggiori nella giornata di mercoledi 11 agosto.

La prima mappa mostra i valori termici al suolo previsti per il pomeriggio di mercoledi 11 agosto:

Focalizziamo subito lo sguardo sulle due Isole Maggiori, dove nelle aree interne il termometro potrebbe raggiungere i 45-46°; sono valori da capogiro che metteranno a rischio la salute con possibili colpi di calore.

Oltre a ciò avremo 42° sulla bassa Lucania, 41° su Calabria, Campania, Lazio e bassa Toscana. Le altre aree del centro-sud e dell'Emilia Romagna presenteranno temperature quasi ovunque sopra i 35°. Andrà leggermente meglio solo al nord-ovest.

La giornata di giovedi 12 agosto presenterà valori altissimi, ma meno rispetto alla giornata precedente:

Punte di 43° nel Cagliaritano, 42° in Sicilia, 40° tra bassa Toscana, Lazio e Campania. Leggermene meno caldo il versante adriatico per un lieve ritorno di correnti orientali meno roventi, per il resto situazione immutata.

Consulta le nostre mappe sul disagio da caldo cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/