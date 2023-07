Caldo estremo: 25 e 26 Luglio non si scherza su diverse regioni

Non sarà facile liberarsi del gran caldo nord-africano. Le simulazioni modellistiche confermano, ancora una volta, la presenza di tanti altri giorni molto caldi per la nostra penisola, in particolare per il centro-sud e le isole maggiori.

L'ondata di caldo rischia, addirittura, di intensificarsi nei primi giorni della prossima settimana raggiungendo a tutti gli effetti l'apice di questa lunghissima ed estenuante ondata di caldo. Le temperature massime di questi ultimi giorni hanno superato agevolmente i 40°C in tante località interne del centro, del sud e delle isole, fino a toccare picchi di oltre 42-43°C.

E a quanto pare, tra 24 e 26 Luglio, il caldo sarà ancor più forte e pesante. Nuove masse d'aria molto calde provenienti dal Sahara raggiungeranno l'Italia, con al seguito temperature davvero clamorose. A 1600 metri di altitudine sono previste isoterme di circa +30°C, ovvero temperature da pieno deserto e assolutamente eccezionali per l'Italia.

Al suolo queste temperature si tradurranno in valori esorbitanti. Martedì 25 Sono previste temperature massime localmente fino a 45°C su Puglia, Calabria e Sicilia. Localmente, tuttavia, non escludiamo picchi ancor più elevati specie in Sicilia e Puglia settentrionale!

Anche la giornata successiva, mercoledì 26, sarà molto calda su tutto il sud, mentre possiamo scorgere un calo delle temperature al nord e parte del centro. Questo calo termico potrebbe diventare più evidente nella giornata di giovedì.