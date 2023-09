CALDO ESAGERATO e forte RUGGITO AFRICANO; guardate che TEMPERATURE ASSURDE arriveranno in Italia!

Anche oggi possiamo pienamente confermare la parentesi bollente che interesserà l'Italia tra domenica 17 e lunedi 18 settembre. Alcune regioni potrebbero superare i 35°, una cosa a dir poco folle per metà settembre. Come se non bastasse, sulla Sardegna la colonnina di mercurio toccherà valori attorno a 38-39° che sarebbero elevati anche in pieno luglio.

Facciamo però parlare le mappe. La prima mostra le temperature attese in Italia alle ore 14 di domenica 17 settembre:

La Sardegna andrà letteralmente "a fuoco" con punte diffuse di 38-39°, senza disdegnare i 40° su alcune aree. Valori molto elevati si avranno anche al sud, con punte di 35° in Sicilia e 34° sulla bassa Lucania. Il centro Italia avrà temperature comprese tra 30 e 33°, mentre al nord avremo valori nettamente più gentili anche se sempre esuberanti (e di molto) dalla media del periodo.

Queste invece sono le temperature attese alle ore 14 di lunedì 18 settembre:

Sotto torchio ancora la Sardegna con 37-38° specie nelle aree interne, poi la Sicilia e il meridione peninsulare con temperature comprese tra 34 e 36°. Molto caldo lungo il versante adriatico, sulla bassa Toscana e il Lazio con punte di 34°. Valori invece sotto i 30° al nord-ovest che sarà alle prese con alcune precipitazioni.

RIASSUMEMDO: L’Italia si prepara a vivere due giorni di caldo torrido, con temperature da record per metà settembre. La Sardegna sarà la regione più colpita, con valori attorno a 40° che sarebbero elevati anche in pieno luglio. Anche il sud e il centro non saranno da meno, con punte di 35-36° in Sicilia, Lucania, Puglia, Lazio e Toscana. Al nord invece il clima sarà più mite, ma comunque sopra la media stagionale. Il tempo sarà più variabile, con qualche precipitazione al nord-ovest. Si tratta di una ondata di calore anomala per il periodo, dovuta all’arrivo di una massa d’aria africana che investirà l’Italia tra domenica e lunedì.

