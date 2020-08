Caldo e afa in aumento, a ridosso di Ferragosto tornano i temporali

Dopo tanti rovesci e temporali ed un inizio di agosto decisamente gradevole, la settimana di Ferragosto pare essere ormai indirizzata verso un clima nettamente più caldo e stabile soprattutto sulle regioni del centro-sud.

Tutto merito dell'anticiclone che proprio in queste ore sta inglobando tutto il Mediterraneo centro-occidentale col suo carico di aria calda e umida, seppur senza pesanti eccessi.

Nel prosieguo di settimana l'anticiclone avvolgerà gran parte della nostra penisola e pertanto regalerà tante giornate stabili e calde, con temperature quasi ovunque superiori ai 29-30°C. A subire principalmente l'alito caldo sub-tropicale saranno le regioni del nord e del lato tirrenico: qui le temperature raggiungeranno agevolmente i 34-37°C, con picchi isolati fino a 39°C nel Lazio e in Sardegna. Diversi gradi in meno invece sul lato adriatico dove la colonnina di mercurio non si spingerà oltre i 33°C, se non in ristrette aree come il foggiano e il teatino.

Tornerà a farsi sentire l'afa soprattutto sulle coste e in pianura Padana, ma i livelli insopportabili di fine luglio per il momento sono scongiurati. Di notte e all'alba il clima sarà quasi gradevole e non troppo afoso.

Sole non per tutti, tornano i temporali?

L'anticiclone non sarà ben strutturato e coriaceo, bensì apparirà abbastanza debole sulle regioni del nord Italia favorendo l'intrusione di aria più fresca alle alte quote proprio a ridosso di Ferragosto.

Tra i giorni di giovedì 13 e venerdì 14 ci aspettiamo una diminuzione della pressione e la formazione di temporali anche molto forti sulle regioni settentrionali. Dapprima saranno coinvolti i rilievi alpini, ma è molto probabile che i fenomeni riescano ad espandersi sulla pianura Padana nelle ore serali e notturne sia di giovedì che di venerdì.

Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia sono al momento le regioni più indiziate e potenzialmente nel mirino dei temporali, ma anche Veneto, Trentino ed Emilia potrebbero fare i conti col cattivo tempo.

Il centro-sud invece continuerà a godere del bel tempo eccezion fatta per isolati temporali pomeridiani in Appennino.

Ferragosto stabile?

La giornata di Ferragosto ha tutte le intenzioni di rivelarsi soleggiata su quasi tutta Italia. I temporali delle ore precedenti al nord potrebbero rapidamente diradarsi e concedere una giornata soleggiata e calda, senza eccessi. Gli acquazzoni tuttavia saranno sempre dietro l'angolo sui monti, sia sulle Alpi che in Appennino, pertanto non sarebbe male avere un ombrello a portata di mano in caso di gite in montagna o in collina.