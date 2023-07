CALDO: dove risulterà più FASTIDIOSO nei prossimi 2 giorni?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore, o indice di disagio da caldo, che sarà presente in Italia nelle giornate di martedi 1 e mercoledi 2 agosto. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Ricordiamoci che stiamo attraversando il periodo più caldo dell'anno. Di conseguenza un certo disagio da caldo è normale averlo sulla nostra Penisola. Non sono comunque previsti picchi termici eccessivi.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto in Italia nella giornata di martedi 1 agosto attorno alle ore 17:

Dove vedete il colore verde, il caldo si prevede sopportabile. Partendo dal nord, un caldo fastidioso sarà presente in Valpadana. Al centro caldo molto fastidioso lungo il versante adriatico e sulla Sardegna meridionale, un po' fastidioso sulle altre regioni. Al sud caldo molto fastidioso su Puglia, Lucania, Calabria Ionica e Sicilia centro-meridionale, poco fastidioso altrove.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di mercoledi 2 agosto:

Al nord caldo molto fastidioso sulla Pianura Padana orientale, fastidioso sul resto della Valpadana. Al centro caldo molto fastidioso sulla Sardegna meridionale, fastidioso sulle altre zone a parte ovviamente le aree montuose. Al sud caldo molto fastidioso su Puglia, Lucania, Calabria Ionica e Sicilia centro-meridionale, fastidioso altrove, a parte le aree montuose.

Se vuoi controllare l'indice di disagio da caldo per la tua regione per i prossimi 15 giorni, clicca su questo link sempre aggiornato: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-venerdi-e-sabato-temporali-anche-intensi-sull-italia/98258/