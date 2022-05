Caldo da piena estate in arrivo, ma SFERZATA TEMPORALESCA confermata al nord

Dall'autunno all'estate in pochi giorni: dopo la tanta instabilità dei giorni scorsi, accompagnata anche da un marcato calo delle temperature da nord a sud, l'anticiclone si è improvvisamente e prepotentemente riappropriato dell'Italia regalando non solo bel tempo ma anche temperature tardo primaverili.

Ma l'aumento termico non finirà qui: nei prossimi giorni assaporeremo la prima ondata di caldo della stagione, caratterizzata da temperature da piena estate su diverse località soprattutto al nord! Come già anticipato in questo articolo le temperature potrebbero sfiorare i 32-33°C tra il week-end e l'inizio della prossima settimana in pianura Padana, ma valori simili potrebbero essere sfiorati anche nelle aree interne del centro e del sud.

Ma avremo a che fare solo con caldo e bel tempo? Assolutamente no! Tra il week-end e i primi giorni della prossima settimana, ovvero tra il 14 e il 17 maggio, l'alta pressione si indebolirà leggermente alle alte quote favorendo l'ingresso di aria più secca e instabile.

Questa instabilità sarà accentuata fortemente dal gran caldo che si accumulerà in pianura Padana, favorendo la formazione di rovesci e temporali.

I temporali dapprima coinvolgeranno l'arco alpino, ma tra domenica, lunedì e martedì potranno coinvolgere con più facilità anche la pianura Padana dando luogo a fenomeni sparsi ma localmente intensi e accompagnati dalla grandine. Al momento la regione più esposta a questi fenomeni potrebbe essere il Piemonte.

L'instabilità, molto disorganizzata e prettamente pomeridiana, andrà ad interessare anche le aree interne del centro e del sud ad inizio prossima settimana.

Gli accumuli di pioggia totali previsti dal modello matematico GFS fino ad inizio prossima settimana mostrano una chiara concentrazione dei fenomeni al nord e nelle zone interne/montuose: