CALDO: chi raggiungerà i 30° durante il fine settimana?

Durante il prossimo fine settimana la situazione diverrà un po' instabile al nord e nelle aree interne del centro, ma non si tratterà di intense perturbazioni in grado di compromettere il tempo per l'intera giornata.

Vi saranno temporali che si ripercuoteranno sul quadro termico di una determinata zona, mentre dove il sole avrà la meglio, i valori termici non subiranno particolari scossoni.

La prima mappa mostra le temperature attese alle ore 15 di domani, sabato 5 giugno:

Punte di 32° saranno possibili sulla bassa Lucania, 31° nelle aree interne della Sardegna e sul Foggiano, 30° nelle zone interne della Sicilia, sulla Romagna e la costa delle Marche.

Farà abbastanza caldo anche sulla Pianura Padana, con punte di 27-28°.

Queste invece sono le temperature previste per domenica pomeriggio, sempre attorno alle ore 15:

Punte di 34° nelle aree interne del Catanese; 33° sulla bassa Lucania, 32° nelle zone interne del Palermitano, 31° sul Cagliaritano e il Foggiano, 30° nel Salento e 28° in Val Padana e tra Toscana e Umbria.

