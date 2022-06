CALDO canicolare al sud, intensi TEMPORALI al nord.

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. Il bacino centrale del Mediterraneo sperimenta il rinforzo di un campo anticiclonico associato a tempo stabile ma non sempre soleggiato. In particolare nelle ultime ore le regioni del centro e del nord sperimentano una lunga processione di addensamenti nuvolosi posti a quota medio-alta che coprono il cielo recando anche qualche debole pioggia. Questo lungo serpentone nuvoloso viene provocato da un vigoroso richiamo di venti meridionali presente soprattutto in quota. Tale circolazione meridionale che ci interesserà anche domani, sabato 4 ed in misura minore domenica 5 - viene agevolata dalla presenza di una depressione collocata con il proprio perno sull'ovest Europa.



Notevole è anche la quantità di pulviscolo sahariano trasportato da questa circolazione. Ecco una stima della concentrazione di sabbia prevista nella serata di domani, sabato 4 giugno:

FORTI TEMPORALI PER LE REGIONI DEL NORD, ECCO QUANDO.

Con l'arrivo del weekend la depressione presente appena al di là dei confini italiani, tenderà a guadagnare spazio verso est. Di prima battuta ne saranno coinvolte le regioni del nord, con fenomeni anche intensi. Tutto questo mentre le regioni del sud dovranno fare i conti con valori elevati di caldo. Un cambiamento più deciso delle condizioni atmosferiche è previsto dai modelli tra martedì e mercoledì prossimo, con temporali che guadagnerebbero spazio anche verso il centro ed il sud, specie nelle zone interne. Analisi in quota del modello americano riferita a domenica 5 giugno:



DOVE COLPIRANNO I FENOMENI?

Sabato 4 e domenica 5 infiltrazioni d’aria fresca dall’ovest Europa determineranno i primi, FORTI temporali su alto Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Alto Adige, Veneto e Friuli. I fenomeni soprattutto domenica potranno guadagnare le alte pianure risultando violenti.

Lunedì 6 ancora possibilità di temporali al nord. Focolai temporaleschi probabili anche nelle zone di pianura e sull’Appennino settentrionale.