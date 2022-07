CALDO ATROCE: temperature FOLLI anche sui mari che circondano l'Italia

Il caldo non da tregua alla nostra Penisola, anzi, nei prossimi giorni è destinato ancora ad aumentare. Tutto ciò si ripercuote anche sulle temperature dei mari che circondano l'Italia.

Dopo quasi 3 mesi di caldo sopra le righe, il Mare Nostrum sta letteralmente "bollendo". Ecco come sono disposte le temperature superficiali degli specchi d'acqua che circondano la nostra Penisola nella giornata odierna, martedi 19 luglio (si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo ):

I fatidici 30°, un valore davvero assurdo nel Mediterraneo, sono stati raggiunti a nord della Sicilia. Le altre zone del Tirreno non sono da meno, con temperature di superficie comprese tra 27 e 29°. Va leggermente meglio in Adriatico, spesso battuto da venti settentrionali meno caldi: qui le temperature di superficie sono comprese tra 23 e 25°.

Cosa potrebbe comportare un mare così caldo? Se non intervengono perturbazioni o discese fredde assolutamente nulla o al massimo un aumento del disagio da caldo lungo le aree costiere specie nelle ore notturne.

Qualora nel mese di agosto o ancor più in autunno, dovessero presentarsi perturbazioni o discese fredde, l'eccesso di calore del mare (che è energia termica) verrebbe convertito in energia meccanica (grandine, vento, nubifragi) ed energia elettrica (fulmini). In altre parole, il rischio di fenomeni intensi e potenzialmente alluvionali aumenterebbe in maniere consistente specie lungo le coste (temporali marittimi).

Vedremo quali temperature verranno raggiunte alla fine dell'estate nei nostri mari, sperando che agosto non si presenti bollente come negli ultimi anni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

