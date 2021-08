CALDO ATROCE in ritirata dall'Italia con alcuni TEMPORALI, vediamo dove...

Il caldo atroce che ha messo sotto la canicola tutta l'Italia da nord a sud ha ormai le ore contate. Dal nord Atlantico è in arrivo una provvidenziale massa d'aria più fresca che entro la metà della settimana prossima dovrebbe spazzare via il caldo intenso dall'Italia.

Le prime regioni ad essere interessate saranno quelle centro-settentrionali, ma a seguire anche il resto d'Italia dovrebbe tornare a respirare.

Vi mostriamo le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali di mercoledi 18 agosto. Vi ricordiamo che l'isoterma + 20° alla medesima quota segna il confine tra il caldo sopportabile ed intenso.

Come si può notare dalla mappa, praticamente tutta l'Italia sarà abbracciata da condizioni termiche accettabili. Ciò non significa che arriverà il fresco, ma che il caldo diverrà meno opprimente e con temperature attorno alle medie del periodo. Il caldo intenso dovrebbe ritirarsi verso il nord Africa e la Penisola Iberica, lasciando finalmente in pace l'Italia.

Insieme al calo termico, arriveranno anche dei temporali. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per i prossimi 7 giorni, ovvero fino a domenica 22 agosto:

Il rischio maggiore di temporali sarà ubicato sul nord-est, specie i settori alpini. Un rischio medio di temporali sarà presente nelle aree interne del centro, mentre sul resto d'Italia il rischio di temporali si manterrà basso.

