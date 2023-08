CALDO ATROCE: al via una "TRE GIORNI di FUOCO" per l'Italia

Ci siamo! L'ondata di caldo atroce sbandierata per molti giorni da mappe e modelli, sta per arrivare. Già nella giornata odierna (sabato) le temperature inizieranno a salire e verranno messi a sedere tutti i temporali. Tra domenica e martedi si avrà il picco di questa intensa ondata di caldo, ma bisognerà aspettare venerdi 25 agosto per avere miglioramenti tangibili sul fronte termico da nord a sud.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 17 di domenica 20 agosto: vi consigliamo di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo.

Si notano molte regioni con temperature oltre i 35°. Segnaliamo punte di 38° sulla Sardegna, la Toscana e l'alto Lazio. Valori leggermente più contenuti lungo il versante adriatico.

Queste invece sono le temperature attese alle ore 17 di lunedi 21 agosto:

Spuntano 39° lungo le coste della Toscana e su alcuni settori dell'Emilia Romagna. 38° nel Lazio e sulla Campania, molte aree con temperature attorno a 35-36°.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 17 di martedi 22 agosto:

Ecco i 40° che si potrebbero toccare sulla bassa Toscana e la Campania; 39° nel Lazio e sul resto della Toscana, 38° su Sardegna, Salento, Foggiano ed Emilia Romagna.

Una lieve diminuzione delle temperature si potrà avere nella giorntata di mercoledi 23 agosto, ma se ne uscirà definitivamente nel prossimo week-end.

