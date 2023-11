CALDO ANOMALO sull'Italia: 25° a portata di mano su...

Ci risiamo. Eravamo già preoccupati che l'alta pressione fosse uscita dalla scena italiana per una ventina di giorni :-). In men che non si dica, il mostro sub-tropicale tornerà a soffiare aria calda sul Bel Paese già all'inizio della settimana prossima. Si spera che non sia l'avvio di un periodo anticiclonico interminabile come troppo spesso è successo in passato.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali di martedi 14 novembre:

La roccaforte del caldo sarà sempre la stessa, sia che ci si trovi in estate, in autunno o in inverno, ovvero tra l'Africa nord-occidentale, Gibilterra e parte della Penisola Iberica. In questo settore è presente un surplus di calore praticamente perenne. Il fiato caldo sarà comunque in grado di raggiungere tutta l'Italia portando temperature assurde per la metà di novembre.

Sul fronte dei fenomeni ci sarà da segnalare le forti precipitazioni che potrebbero colpire l'alta Val d'Aosta. In un primo tempo avremo nevicate a quote medie, successivamente la pioggia cadrà anche in alta montagna, determinando una situazione non bella per queste zone. Sul resto d'Italia non pioverà se si eccettua forse qualche pioviggine sul Tirreno, ma con accumuli davvero scarsi.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia alle ore 14 di martedi 14 novembre:

Punte di 25° saranno possibili sulla Sicilia orientale, il Foggiano e forse lungo la costa abruzzese. Molti i valori superiori a 20°, ad eccezione delle pianure del nord (eccetto il Cuneese) che vedranno il ristagno di nebbie ed umidità con temperature piuttosto fresche anche in pieno giorno.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località