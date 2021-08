C'Ã¨ speranza di PIOGGIA nei prossimi 10 giorni in Italia?

Prima di passare alla nostra analisi, facciamo un doveroso distinguo. La locuzione "speranza di pioggia" si riferisce alle zone poste a sud del Po e al centro-sud che da mesi non vedono cadere acqua dal cielo. Non si riferisce ovviamente alle aree poste a nord del Po dove la pioggia è addirittura sovrabbondante.

Tenuto conto che la quasi totalità dell'Italia presenta connotati siccitosi, è lecito parlare di speranze di pioggia per il prossimo futuro. Arriveranno?

Per tentare di rispondere a questa domanda, vi mostriamo la sommatoria delle piogge previste in Italia per i prossimi 10 giorni, quindi indicaticamente fino al termine di agosto.

Diverse aree saranno presenti in Italia. La zona dove pioverà maggiormente sarà ancora la fascia alpina, prealpina e le alte pianure del nord, dove non ce ne sarebbe bisogno.

Qualche temporale potrebbe spingersi però anche a sud del Po, specie sul basso Piemonte e la Liguria centro-occidentale.

Notizie discrete anche per le aree interne del centro che potrebbero avere qualche temporale nel pomeriggio. Su tutte le altre regioni invece la pioggia resterà latitante e la siccità proseguirà purtroppo ad oltranza...

LEGGI ANCHE; www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nuovo-ruggito-del-super-caldo-nel-week-end-ecco-le-temperature-previste-/91407/