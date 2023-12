BUFERE di NEVE in arrivo sulle Alpi: ecco quando e chi ne verrà colpito!

Dopo la parentesi anticiclonica che vivremo sino a mercoledì 20 dicembre, si faranno strada sul centro Europa correnti da nord-ovest che investiranno anche il nostro Paese.

In questo modo almeno due fronti colpiranno il versante nordalpino ma la forza delle correnti, almeno stando alle emissioni di diversi modelli (anche se non tutti) potrebbe far sconfinare le precipitazioni nevose per diversi km anche sul versante sudalpino.



Cominciamo dalla configurazione barica prevista da alcuni modelli tra il 21 e il 22 dicembre:

Secondo il modello inglese UKMO, ecco le aree coinvolte da situazioni nevose, accompagnate da venti sostenuti oltre i 1000m: Ossola, alto Ticino (Leventina, Mesolcina, Grigioni) Engadina, Valtellina, alta Bergamasca (Pizzo di Coca, Pizzo del Diavolo), Alto Adige. Abbondanti le nevicate attese in alta Savoia, resto della Svizzera ed Austria oltre i 900m.



Naturalmente l'area più colpita in Italia sarà quella più vicina al confine e in particolare la Val Formazza in alto Piemonte e l'alta Valtellina in Lombardia (area di Livigno):

Tra la vigilia di Natale e il giorno di Natale possibile temporaneo miglioramento del tempo, ma secondo alcune emissioni potrebbe anche scaturirne un Santo Stefano con il maltempo in arrivo da ovest, grazie ad una temporanea flessione del campo barico, qui in sequenza la temporanea stabilizzazione di Natale e il peggioramento tra Santo Stefano e mercoledì 27 dicembre con precipitazioni che sulle Alpi risulterebbero nevose oltre i 1000m:

AFFIDABILITA': la previsione dell'affondo da nord-ovest presenta al momento un'attendibilità media: 55-60%, mentre quella sul periodo successivo presenta ancora un alto grado di incertezza: siamo sul 30%, vedete dunque quanto le cose possono e potranno ancora cambiare. Non perdetevi dunque gli aggiornamenti!