Brusco dietrofront della stagione nuovamente verso L'INVERNO, ecco dove e quando

L'alnticiclone abbandona lo stivale italiano e si allontana dl palcoscenico atmosferico europeo, rifugiandosi sull'oceano Atlantico settentrionale. Ne consegue un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche che a partire da domani coinvolgerà anche il nostro Paese. La prima perturbazione apripista raggiungrà sabato 3 aprile le regioni di nord-est, spostandosi rapidamente nella notte tra sabato e domenica verso le regioni del centro e del sud. Precipitazioni coinvolgeranno soprattutto il medio e basso versante adriatico e saranno possibili dei temporali. Farà seguito l'ingresso di aria considerevolmente più fredde rispetto a quella che ci sta interessando attualmente, il calo termico entro domenica sarà sensibile soprattutto sulla Pianura Padana, nelle valli interne del centro ed i versanti adriatici.

Ecco una stima delle precipitazioni previste sull'Italia domenica 4 aprile, giorno di PASQUA:







La prossima settimana appare ormai probabile l'arrivo di una perturbazione accompagnata da un calo particolarmente sensibile della temperatura sull'Europa e sull'Italia. A risentire maggiormente del passaggio di questa perturbazione saranno le regioni centrali e settentrionali italiane, con una brusca diminuzione della temperatura a partire dal prossimo martedì. L'arrivo dell'aria fredda sarà preceduto dal transito di un corpo nuvoloso pilotato sa tese correnti settentrionali. I paesi dell'Europa centrale probabilmente dovranno affrontare l'ultimo vero colpo di coda dell'inverno, paesi come Germania, Austria ed Olanda tra lunedì e martedì prossimo sperimenteranno un calo della temperatura fino a valori prossimi allo zero, le precipitazioni potrebbero risultare nevose fino a quote prossime alla pianura.

Anche sul nostro Paese le precipitazioni saranno accompagnate da una diminuzione sensibile della temperatura, con l'arrivo di nevicate occasionali fin sotto i 1000 metri nelle regioni del centro e del nord. Il periodo stagionale ormai avanzato, potrebbe inoltre favorire lo sviluppo di temporali con grandinate o episodi di neve tonda fino a bassissima quota.

Analisi in quota del modello europeo riferita a mercoledì 7 aprile, in cui si osserva lo sviluppo di un vortice di bassa pressione ricolmo d'aria fredda in quota, allungarsi fino ai paesi dell'area mediterranea centrale:







L'aria fredda scivolerà lungo il fianco orientale dell'alta pressione ubicata in oceano Atlantico, si tratta quindi anche in questo caso di un impulso proveniente dai quadranti nord-occidentali, che farà capo ad un'ampia circolazione di bassa pressione. Quest'ultima molto probabilmente influenzerà il tempo d'Europa fin verso il termine della prima metà di aprile.