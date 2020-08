Break di tempo instabile in arrivo la prossima settimana; ecco quando e dove

In queste ore sembra prendere consistenza l'ipotesi di una nuova offensiva perturbata sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana. Le correnti instabili oceaniche tenderanno a guadagnare rapidamente forza ed intensità, lo faranno attraverso lo sviluppo di alcune importanti circolazioni di bassa pressione che nei prossimi giorni andranno a stabilire il proprio perno sull'Europa nord-occidentale. Queste depressioni tenteranno in ogni modo possibile di guadagnare spazio verso il Mediterraneo ma almeno inizialmente la resistenza anticiclonica sarà piuttosto tenace e le perturbazioni dovranno accontentarsi di lambire le regioni del nord, provocando comunque qualche forte temporale soprattutto nel pomeriggio di lunedì sulla fascia alpina e prealpina e forse sulle pianure del Piemonte.



Un secondo, più convincente tentativo di sfondamento delle correnti oceaniche sul Mediterraneo potrebbe verificarsi tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto, attraverso lo sviluppo di un corpo nuvoloso più organizzato. La previsione del modello americano riferita alla mattinata di martedì, mostra la "traccia" in quota di questa nuova perturbazione che si addossa alle regioni occidentali italiane, preannunciando un cambiamento importante delle condizioni atmosferiche nelle ore successive:

Una prima stima delle precipitazioni previste dal modello americano nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19, mostra uno scenario compromesso soprattutto per le regioni del centro e del nord, con temporali anche di tipo marittimo: