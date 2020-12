BONINO: si gettano le basi per un inverno "diverso"?

REDAZIONE: allora Bonino, dopo un inizio dicembre davvero perturbato, ora avremo un po' di tregua?

BONINO: in parte. Possiamo sicuramente escludere fenomeni di particolare intensità sul nostro Paese, ma l'egemonia del sole sarà spesso violata da addensamenti che di tanto in tanto determineranno qualche debole pioggia, specie al nord e sulla Toscana. Nel fine settimana è atteso invece un sistema frontale più organizzato che determinerà precipitazioni maggiormente convinte e qualche nevicata sulle Alpi in media sopra i 1000 metri.

REDAZIONE: e il freddo?

BONINO: per il momento il grande freddo resterà distante dalla scena italiana, ancorato sulla Russia. Da noi avremo un clima piuttosto mite in rapporto ovviamente alla stagione. Non pensiamo quindi di uscire in maniche corte, ma al centro e al sud in occasione di un soleggiamento più convinto, si potrà contare su un po' di tepore. Più freddo e umido invece il clima in Valpadana.

REDAZIONE: ci può dire qualcosa sul tempo delle festività natalize?

BONINO: è ancora molto presto anche se dalle mappe previsionali inizia a trapelare qualcosa. Sembra infatti probabile il blocco della circolazione mite atlantica che ci interesserà questa settimana in favore di condizioni più fredde e spesso perturbate. Il nodo da sciogliere sarà la direzione che prenderà la colata fredda; non è ovviamente detto che dovrà per forza colpire l'Italia. Tuttavia potremo forse vivere un Natale diverso dagli ultimi anni...un Natale non "schiavizzato" dal torpore meteo e dalla mitezza della solita alta pressione.

REDAZIONE: Natale diverso e quindi inverno diverso?

BONINO: beh, è già complicato stabilire una tendenza per il periodo natalizio, figuriamoci per tutto l'inverno. Se ci fidiamo delle mappe stagionali (che però hanno solo valore sperimentale), il mese di gennaio non dovrebbe essere contrassegnato da sopramedia termici eccessivi; addirittura il centro di calcolo europeo prevede un gennaio in media termica al nord e su parte del centro e solo leggermente al di sopra altrove...il tutto accompagnato da buone precipitazioni. Se così realmente fosse, ci troveremo di fronte ad un inverno diverso rispetto ai recenti "non-inverni". Vedremo...