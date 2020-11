BONINO: prima metà di novembre con l'anticiclone?

REDAZIONE: allora Bonino, dopo tanta nuvolosità ed alcune pioviggini sparse negli ultimi giorni specie al nord, si prevede un fine settimana soleggiato?

BONINO: si è così. La debole perturbazione che ancora agisce sulle regioni centro-meridionali e parte del nord con molte nubi e scarsi fenomeni, tenderà a dissolversi nelle prossime ore favorendo il ritorno del sole quasi ovunque. Il risvolto negativo sarà rappresentato dalle nebbie che si formeranno di notte e al mattino segnatamente in Val Padana e nelle valli incassate del centro. Aumenterà purtroppo anche l'inquinamento nelle nostre città. Questa situazione è prevista permanere sull'Italia per tutto il fine settimana.

REDAZIONE: dal punto di vista termico farà più freddo?

BONINO: la maggior serenità del cielo potrebbe far perdere qualche grado alle temperature minime rispetto agli ultimi giorni stante l'effetto dell'irraggiamento notturno che avviene con il cielo sereno. Di giorno invece i valori termici saranno ancora molto gradevoli, nebbia a parte. In altre parole, si potrà stare all'aperto senza dover indossare abiti troppo pesanti.

REDAZIONE: l'alta pressione e il bel tempo ci terranno compagnia ancora per molto tempo?

BONINO: rispetto agli ultimi giorni, la situazione sulle mappe previsionali quest'oggi è un po' "precipitata", nel senso che risulta difficile scovare un'uscita di scena dell'anticiclone in tempi brevi. Siamo però ancora in autunno...e l'autunno è una stagione dinamica, a differenza dell'inverno che presenta carattere di maggiore staticità. Questa dinamicità stagionale "intrinseca", secondo il mio punto di vista, non dovrebbe consentire domini anticiclonici lunghi e asfisianti come quelli che ormai caratterizzano da anni i nostri inverni. Dalle carte attuali non si vedono sbocchi fino a metà mese, ma come ho appena detto, è bene seguire la situazione passo passo prima di lanciare sentenze.

REDAZIONE: due parole sul prossimo inverno le può dire?

BONINO: proprio due! Il semestre freddo parte con una condizione artica a dir poco disastrosa e l'estensione dei ghiacci è ai minimi storici. Se manca il freddo nelle aree "strategiche" per costruire la stagione invernale, risulta quantomeno difficile credere che l'inverno possa fare il suo dovere in una terra già di per se "difficile" come la nostra. Non sto ovviamente escludendo nulla, ma la partenza non è di certo delle migliori.

