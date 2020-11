BONINO: movimenti interessanti nei primi giorni di DICEMBRE

REDAZIONE: allora Bonino, si prepara un fine settimana piovoso per alcune regioni italiane?

BONINO: la pioggia arriverà, ma non per tutti. Da giorni stiamo seguendo le mosse di una depressione che dalla Penisola Iberica dovrebbe trasferirsi verso levante proprio in corrispondenza del week-end. Le regioni più bersagliate dalle piogge saranno le due Isole Maggiori nella giornata di sabato 28 e il meridione in genere nella giornata di domenica. Pioverà molto anche in Abruzzo, mentre il resto del nord e del centro non avrà fenomeni degni di nota a parte qualche pioviggine.

REDAZIONE: arriverà il freddo?

BONINO: durante questo fine settimana assolutamente no, perchè le correnti portanti saranno sciroccali, ovvero da sud-est. Farà ovviamente fresco sotto le piogge piu intense, ma non sono previste avvezioni di aria fredda sull'Italia. Qualcosa potrebbe muoversi, da questo punto di vista, all'inizio della settimana prossima quando una massa d'aria gelida si avvicinerà alle nostre regioni da est; è comunque ancora presto per valutare l'impatto di questo blocco freddo sullo Stivale.

REDAZIONE: nei primi giorni di dicembre sono previste altre ondate di maltempo in Italia?

BONINO: stiamo seguendo da qualche giorno un secondo affondo perturbato che potrebbe interessare l'Europa occidentale e in parte il Mediterraneo sul finire della settimana prossima. In questo caso si tratterebbe di una massa d'aria di matrice artica, quindi fredda e molto instabile. Molte elaborazioni prevedono lo stazionamento sull'Europa occidentale di questa saccatura che darebbe effetti anche sulle nostre regioni, in termini di piogge al centro-sud e neve a bassa quota al nord. Per il momento si tratta comunque di tendenze e non di una previsione vera e propria.

REDAZIONE: cosa potrebbe riservarci, quindi, il mese di dicembre?

BONINO: al momento è difficile dirlo. Sembra comunque probabile un rallentamento del vortice polare già all'inizio del mese. Questo dovrebbe consentire l'arrivo di masse d'aria più fredde, unitamente a saccature più ficcanti in sede mediterranea. Se così fosse si potrebbe finalmente vivere un dicembre interessante e dinamico sotto il punto di vista meteo. Vedremo...