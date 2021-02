BONINO: l'inverno segna il passo, ma marzo potrebbe dare SORPRESE

REDAZIONE: allora Bonino, dopo la veloce parentesi gelida del fine settimana, il clima è tornato sul binari della mitezza in Italia?

BONINO: esattamente. Il freddo è stato intenso, ma è durato davvero poco, anche se gli effetti non sono mancati sulla nostra Penisola con freddo, neve fino in pianura e venti forti. Nelle ultime 24-36 ore le miti correnti dall'Oceano hanno rispedito l'aria gelida al mittente e sull'Italia c'è stato un repentino aumento delle temperature.

REDAZIONE: per il fine settimana cosa si prevede?

BONINO: l'Italia verrà interessata da un'area di alta pressione che si piazzerà sul Mediterraneo centro-orientale. La figura stabilizzante preleverà aria molto mite dal nord Africa che sarà inviata verso il nostro Paese. A parte qualche addensamento sul nord-ovest occasionalmente associato a qualche pioviggine, sul resto d'Italia il tempo sarà abbastanza buono e nel complesso mite per il periodo.

REDAZIONE: e per la prossima settimana?

BONINO: l'alta pressione sul Mediterraneo tenderà a rinforzarsi ulteriormente garantendo un clima stabile quasi ovunque e anche molto mite. Tuttavia, rispetto alla previsione di ieri, l'anticiclone risulterà meno forte e potenzialmente attaccabile sia dalle correnti atlantiche che dall'aria fredda attorno alla fine del mese.

REDAZIONE: l'inverno quindi è finito?

BONINO: il nocciolo duro della stagione, inteso come il periodo deputato ad eventuali ed intense ondate di freddo, è ormai alle nostre spalle. Ciò però non esclude che a marzo vi siano colpi di coda, orchestrati sia da correnti artico-polari che continentali. Tutto il freddo presente sul Continente non sparirà con uno schiocco di dita e potrebbe anche ripresentarsi da noi non appena l'alta pressione cederà; ciò potrebbe succedere nella prima decade di marzo. Vedremo...

