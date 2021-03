BONINO: in vista un colpo di coda dell'INVERNO?

REDAZIONE: allora Bonino, dopo gli episodi di maltempo al centro e al meridione cosa ci riserverà il tempo nelle prossime ore?

BONINO: le piogge, i temporali e le nevicate che hanno interessato gran parte del centro-sud nelle ultime 24 ore sono il risultato di una confluenza tra aria molto mite di matrice africana e correnti fredde in rientro dall'est europeo. Ora questa situazione tende a risolversi, in quanto l'impianto depressionario si sposta verso levante. Ci sono ancora delle piogge al meridione e sulle Isole, ma la situazione tenderà definitivamente a migliorare nelle prossime ore. Al nord e al centro invece il tempo è abbastanza buono.

REDAZIONE: per i prossimi giorni cosa si prevede?

BONINO: a partire da giovedi 11 fino a domenica 14 marzo gran parte del nostro Continente, compresa l'Italia, verranno interessate da un flusso di correnti abbastanza tese da ovest. Si tratterà di aria mite che trasporterà veloci sistemi frontali che sul nostro Paese daranno luogo a piogge complessivamente scarse. Qualche rovescio tra venerdi e domenica sarà comunque da mettere in conto segnatamente al nord-est e sulle regioni centrali, in un contesto ventoso, ma complessivamente mite.

REDAZIONE: è vero che durante la settimana prossima cambierà tutto con il ritorno del FREDDO e della NEVE?

BONINO: da giorni i modelli mostrano una poderosa rimonta dell'alta pressione su tutto il comparto occidentale del Continente e il Vicino Atlantico che dovrebbe verificarsi a partire dal giorno 15 marzo. Questa mossa preleverà aria molto fredda sia dalle latitudini artiche sia dall'Europa continentale e la Russia, dove al momento vigono temperature ancora molto basse. L'aria fredda potrebbe interessare con forza l'Europa centro-orientale e in parte anche l'Italia ad iniziare dai settori orientali. In altre parole, l'equinozio di primavera sarà probabilmente accompagnato da temperature non consone al periodo, con la neve a fare da corollario anche a quote non elevate. Per il momento si tratta ancora di ipotesi, ma l'insistenza dei modelli nel vedere una situazione siffatta sta facendo salire le quotazioni del freddo sull'Italia.

REDAZIONE: possiamo quindi parlare di colpo di coda dell'inverno?

BONINO: queste dinamiche retrogressive (ovvero da est verso ovest), sono molto difficili da prevedere. Di conseguenza le sorprese sono sempre dietro l'angolo e prima di esporsi è necessario che la distanza previsionale non sia troppo impervia. Al momento possiamo solo affermare che ci sono POSSIBILITA' per una fase invernale tardiva sulla nostra Penisola sul finire della seconda decade mensile, ma per i dettagli è meglio aspettare.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località