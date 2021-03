BONINO: il lento DECLINO dell'alta pressione...

REDAZIONE: allora Bonino, alta pressione sull'Italia ancora per quanto?

BONINO: nel fine settimana c'è stato il previsto rientro di aria più fredda dai quadranti oirientali che ha calmierato un po' la mitezza esasperata della settimana scorsa. L'alta pressione però è rimasta ben salda sulla Penisola; lo dimostra la scarsità di addensamenti e la completa mancanza di precipitazioni da nord a sud. Questa situazione si manterrà inalterata fino alla giornata di giovedi 4 marzo, poi le cose inizieranno a cambiare.

REDAZIONE: avremo quindi un fine settimana perturbato sull'Italia?

BONINO: perturbato no, ma l'egemonia del bel tempo da nord a sud terminerà. Arriveranno annuvolamenti soprattutto al nord e al centro che potrebbero determinare anche precipitazioni stante il contrasto tra aria fredda in ingresso da est e correnti più miti provenienti dal Mediterraneo occidentale. Il calo termico sarà piu importante al nord e su parte dei settori orientali nella giornata di domenica, quando la neve potrebbe scendere anche a bassa quota al settentrione, anche se le quote neve sono ancora tutte la valutare.

REDAZIONE: la prossima settimana tornerà l'alta pressione o avremo un tempo maggiormente dinamico?

BONINO: secondo i modelli attuali, dopo la fase più fredda e moderatamente instabile che interesserà nel prossimo fine settimana soprattutto il nord e il centro, l'alta pressione tornerà per un paio di giorni a ricoprire l'Italia, ma non sarà più la figura stabilizzante solida che abbiamo attualmente. Per un cambiamento definitivo del tempo, ovvero con un'uscita in pianta stabile dell'alta pressione dall'Italia, bisognerà aspettare la fine della prima decade di marzo segnatamente mercoledi 10.

REDAZIONE: in questa circostanza arriverà il freddo?

BONINO: direi di no. L'alta pressione verrà spazzata via dall'ingresso di correnti nord atlantiche molto instabili, ma solo relativamente fredde. In altre parole, torneranno le piogge, la neve in montagna, ma non il gelo in pianura...quindi una buona notizia per le nostre campagne.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località