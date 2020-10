BONINO: ancora PIOGGIA sull'Italia, ma nel fine settimana andrà meglio

REDAZIONE: allora Bonino, l'Italia è alle prese con l'ennesima perturbazione di questo autunno...

BONINO: il corpo nuvoloso che sta interessando l'Italia ha avuto origine sul Mediterraneo occidentale (tra le Baleari e il Golfo del Leone) nella giornata di ieri, mercoledi 14 ottobre, stante il contrasto tra aria fredda in discesa dal nord Europa e correnti più miti in risalita dal nord Africa. La situazione si è ulteriormente aggravata per via di una depressione che al momento ha il suo perno sull'alto Tirreno. A farne maggiormente le spese sono le regioni centrali, dove abbiamo avuto temporali anche forti, ma la pioggia è estesa a molte aree del nostro Paese, anche al nord.

REDAZIONE: come evolverà la situazione nelle prossime ore?

BONINO: la depressione responsabile del maltempo odierno resterà sul posto per gran parte della giornata, anche se tenderà lentamente a perdere forza. Di conseguenza i fenomeni diverranno più sparsi e sporadici anche se potrebbero ancora riguardare vaste zone del nostro Paese. Per un miglioramento più convinto bisognerà aspettare la giornata di domani, venerdi 16 ottobre, quando specie al nord si apriranno belle schiarite anche se in un contesto di generale variabilità.

REDAZIONE: può anticiparci qualcosa sul tempo del fine settimana?

BONINO: andrà un po' meglio sia sul fronte termico che fenomenologico, ma non aspettiamoci un week-end pieno di sole. Al centro e al meridione non sarà escluso qualche rovescio anche se in un contesto variabile, ma non più perturbato come oggi. Il tempo migliore sarà presente al nord dove non dovrebbe piovere. Sul fronte termico avremo un sabato ancora frizzante specie al mattino, mentre domenica il quadro termico sarà in rialzo ad iniziare dai settori di ponente e dalla Sardegna.

REDAZIONE: per la prossima settimana cosa si prevede?

BONINO: l'evoluzione non è ancora del tutto chiara; tuttavia sembra probabile un inizio di settimana all'insegna del sole e del bel tempo, con temperature miti. Successivamente, il tempo potrebbe cambiare ad iniziare dalle regioni settentrionali stante l'arrivo di una perturbazione atlantica, ma avremo modo di riparlarne.