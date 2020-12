Bianco risveglio in Pianura Padana, neve da Torino a Udine. Oltre 5 cm a Milano

È tornata la neve su quasi tutta la pianura Padana (Nella foto Osio di Sotto nella bergamasca, foto di Luciano). Nevica a Torino, Pavia, Vercelli, Milano, Monza, Verona, Udine, Vicenza. Le immagini.

Alla fine è arrivata. La neve scende dolcemente su quasi tutta la pianura Padana, soprattutto su Piemonte orientale, Lombardia, Emilia occidentale, parte del Veneto e Friuli.



Non nevica su Bologna (a causa del richiamo mite da sud ha alzato le temperature) e troviamo più neve sulla fascia tra Emilia occidentale e Lombardia rispetto al Piemonte.

La neve è arrivata anche sulla costa savonese e a bassissima quota nel genovese.



Pochi centimetri sul Piemonte, soprattutto su torinese e cuneese, mentre troviamo già accumuli oltre 10 cm su tante aree della Lombardia.



Anche Milano si è risvegliata sotto almeno 5 cm di neve in pieno centro.

Nevica anche a Belluno e Treviso, Neve su Pordenone e Udine, persino a San Vito al Tagliamento nella bassa friulana.



Nelle prossime ore le nevicate diverranno decisamente più intense sulle montagne del Triveneto (ma lì pioverà in pianura) e via via sempre più deboli sul nord-ovest. Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria saranno le prime regioni a "salutare" la neve nel corso della mattina, poi toccherà anche ad Emilia e Lombardia nel primo pomeriggio.



Attorno al tramonto migliorerà anche sul Triveneto.