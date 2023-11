Avviso dell'AM: forti venti di burrasca e mareggiate da domani, ecco le zone colpite

Il passaggio di una rapida perturbazione nella giornata di domani determinerà un netto rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali su gran parte della penisola. L'Aeronautica Militare ha emesso avviso di fenomeni intensi per le forti raffiche di burrasca/burrasca forte. Vediamo il comunicato:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 16/11/23

SI PREVEDONO VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE;

- DALLE PRIME ORE DI DOMANI VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, SU VALLE D'AOSTA, TRENTINO ALTO-ADIGE, AREE ALPINE E PREALPINE DI PIEMONTE E LOMBARDIA E SU EMILIA-ROMAGNA E MARCHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA APPENNINICA E COSTIERA PER QUESTE ULTIME DUE REGIONI;

- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, SU SARDEGNA, ABRUZZO ED AREE APPENNINICHE DELLA CAMPANIA, TENDENTI A DISPORSI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI DAL POMERIGGIO;

- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SU MOLISE, PUGLIA GARGANICA ED AREE APPENNINICHE DI BASILICATA E CALABRIA, TENDENTI A DISPORSI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI DAL POMERIGGIO, CON INTERESSAMENTO ANCHE DEL RESTO DI PUGLIA CALABRIA E BASILICATA;

- DALLA SERATA ORE DI DOMANI, VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLA SICILIA. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE AL VENTO.

SI PREVEDE INOLTRE, DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MARE DISARDEGNA.

C.N.M.C.A.