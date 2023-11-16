contatori statistiche
Scrivi una località, una regione o una nazione per ottenerne le previsioni del tempo
Cerca il bollettino neve per località
Località Data aggiornamento Quantità neve Impianti
Visualizza altre località
Cerca fra testo, titolo...
Tutte le news Solo video
MeteoLive NEWSLeggi tutte le news ›

Avviso dell'AM: forti venti di burrasca e mareggiate da domani, ecco le zone colpite

In primo piano - Oggi, ore 13.21

Il passaggio di una rapida perturbazione nella giornata di domani determinerà un netto rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali su gran parte della penisola. L'Aeronautica Militare ha emesso avviso di fenomeni intensi per le forti raffiche di burrasca/burrasca forte. Vediamo il comunicato:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 16/11/23
SI PREVEDONO VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, SU VALLE D'AOSTA, TRENTINO ALTO-ADIGE, AREE ALPINE E PREALPINE DI PIEMONTE E LOMBARDIA E SU EMILIA-ROMAGNA E MARCHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA APPENNINICA E COSTIERA PER QUESTE ULTIME DUE REGIONI;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, SU SARDEGNA, ABRUZZO ED AREE APPENNINICHE DELLA CAMPANIA, TENDENTI A DISPORSI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI DAL POMERIGGIO;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SU MOLISE, PUGLIA GARGANICA ED AREE APPENNINICHE DI BASILICATA E CALABRIA, TENDENTI A DISPORSI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI DAL POMERIGGIO, CON INTERESSAMENTO ANCHE DEL RESTO DI PUGLIA CALABRIA E BASILICATA;
- DALLA SERATA ORE DI DOMANI, VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLA SICILIA. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE AL VENTO.
SI PREVEDE INOLTRE, DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI VENERDI' 17 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MARE DISARDEGNA.
C.N.M.C.A.


Autore : Redazione MeteoLive.it

Questa pagina: Stampa Invia Favoriti | Condividi: Altro
Ultime notizievedi tutte ›

Webcam
WebCam di Piccolo San Bernardo (strada) Piccolo San B.. WebCam di Buca del Cimone Buca del Cimone WebCam di Norcia Norcia WebCam di Loano (SV) Loano (SV) WebCam di Cervinia paese Cervinia paese WebCam di Monte Bue Monte Bue
Vedi tutte
Satellite
 Immagini e foto dal satellite

Immagini dal satellite

Guarda le ultime immagini inviate dal satellite Meteosat 8, da 36.000 km di altezza.

Visualizza
Editoriali
GROSSO: "l'unica speranza per un inizio VERO dell'inverno è..."

GROSSO: "l'unica speranza per un inizio VERO dell'inverno è..."
Non è ancora tempo per la NEVE sotto il lampione di casa MA...

Non è ancora tempo per la NEVE sotto il lampione di casa MA...
Leggi tutti
Newsletter

Iscriviti subito!

Scrivi la tua email

Ogni giorno riceverai le nostre previsioni meteorologiche direttamente nella tua casella e-mail!

Info Viabilità
 Leggi tutti
Dal FORUM
17:05 - NOVEMBRE LIVE MODELLI 2023
14:18 - Autunno 2023 monitoriamolo
11:59 - Precipitazioni 2023
10:43 - Situazione neve Appennino
09:21 - le anomalie termiche settimanali e mensili
23:04 - Monitoraggio dinamiche VP 2023-2024
18:39 - occhio allo IOD positivo....INVERNO(mediame..
Vai al forum