Autunno al contrattacco nella seconda metà di ottobre!

Gli aggiornamenti dei principali centri di calcolo diventano sempre più interessanti per la seconda metà di ottobre, a partire proprio dalla metà del mese. Negli ultimi giorni vi abbiamo più volte accennato di un possibile forte cambiamento del tempo a ridosso di metà ottobre, grazie al ritorno delle correnti atlantiche che potrebbero effettivamente riportare nubi, piogge e temperature più consone al periodo.

Questa tendenza sta acquisendo sempre più consensi nei principali centri di calcolo, soprattutto nel modello americano GFS, che nuovamente ci propone scenari davvero succosi in termini di piogge e aria fresca per quanto riguarda la seconda metà del mese.

L'Anticiclone Nordafricano tenderà pian piano a perdere colpi a partire dal 13 al 15 ottobre, grazie all'avanzata di masse d'aria più fresche nordatlantiche verso l'Europa centrale e successivamente anche verso il Mediterraneo. Dopo settimane di dominio anticiclonico, la situazione andrà a sbloccarsi grazie ad una netta ondulazione della corrente a getto sull'Atlantico che favorirà una serie di irruzioni più fredde alle basse latitudini che pian piano tenderanno a coinvolgere anche l'Europa Centro-occidentale.

Dunque i primi segni di cambiamento del tempo arriveranno attorno al 14-15 ottobre, principalmente sul Nord Italia e l'Alto Tirreno, dove si affacceranno i primi refoli atlantici. A seguire, tra il 15 e il 20 ottobre, è probabile l'arrivo di varie perturbazioni all'interno del Mediterraneo, la cui intensità e soprattutto la collocazione dei fenomeni andrà valutata attentamente nei prossimi giorni.

Anche la media degli scenari del modello americano GFS concorda con un abbassamento dei flussi atlantici anche sull'Europa meridionale e sul Mediterraneo, dove tra il 15 e il 20 ottobre potrebbero inserirsi una serie di perturbazioni. L'anticiclone tenderà pian piano a rintanarsi sul Nordafrica e nell'Atlantico centrale:

In conclusione, diventa sempre più probabile un cambiamento del tempo a ridosso di metà ottobre e in chiave autunnale, con un generale calo delle temperature e soprattutto il ritorno delle tanto attese piogge che, almeno sino ad ora, in questo primo scorcio d'ottobre, non si sono quasi per nulla mostrate.