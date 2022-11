Autunno ad una svolta: molte occasioni di PIOGGIA in arrivo

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. Sembra proprio che le condizioni atmosferiche sul nostro Paese siano destinate ad una svolta. Dopo un anno di quasi completa mancanza, le correnti atlantiche tornano bruscamente sull'Europa e promettono di influenzare il tempo del nostro continente anche per i giorni a venire. Il tempo sul nostro Paese verrà condizionato dal passaggio di diverse perturbazioni che si avvicenderanno una dietro l'altra, portando condizioni meteo estremamente variabili.

Non mancheranno gli episodi di instabilità severa, con fenomeni anche di forte intensità più probvabili al sud. Un ramo della corrente oggetto si staccherà dal continente nordamericano raggiungendo il nostro continente. I cieli sull'Italia saranno frequentemente affollati da nuvolosità, con diverse occasioni di pioggia che si preannunciano soprattutto per il nord ed i versanti tirrenici.

Il canale perturbato oceanico non si richiuderà ed è probabile che le condizioni di instabilità possano accompagnarci tranquillamente fino alla fine di novembre. Trattandosi di una circolazione occidentale, non ci saranno situazioni particolari di freddo, l'autunno insomma farà la sua stagione e le nevicate che arriveranno sulle Alpi saranno relegate soltanto ad alta quota ma dove previste saranno abbondanti.

Le precipitazioni saranno frazionate in più episodi e generalmente per ogni singola perturbazione non si prevedono accumuli particolarmente elevati. Con questo tipo di situazione alcune regioni italiane possono finalmente sperare di vedere appianato il proprio deficit idrico.

Da questa analisi in quota del modello americano GFS riferita a questo giovedì, si può osservare lo sviluppo di un canale depressionario percorso da correnti instabili nord-atlantiche:

Qui sotto le precipitazioni previste dal modello europeo ECMWF per sabato 19 novembre:

Questa invece è una analisi in quota sempre del modello europeo ECMWF riferita a martedì 22 novembre. Come si può osservare, l'Europa resterà in prima linea per una fervente attività depressionaria: