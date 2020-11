Australia, grandine enorme nel Queensland, gravi i danni

Una grandinata eccezionale si è abbattuta nel Queensland, in Australia, nella giornata di sabato.



I violenti temporali hanno colpito duramente il sud-est del Paese, dando vita non solo a piogge intense ma anche a grandinate estreme. I chicchi di ghiaccio hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli: si registrano chicchi fino a 10 cm di diametro ma tantissimi altri sono compresi tra i 5 e i 7 cm.



Insomma un vero e proprio bombardamento si è abbattuto sulla regione australiana: a pagarne le conseguenze sono soprattutto i centri abitati di Purga, Springfield, Rosewook, Greenbank e Boronia Heights.



Gli abitanti del luogo parlano di una "catastrofe senza precedenti": la grandine ha causato danni immensi a tantissime automobili, alle finestre e ai tetti delle case. I chicchi, a tratti più grandi delle arance, hanno distrutto migliaia di parabrezza.

Fortunatamente non risultano feriti o vittime.