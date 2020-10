Aumentano nebbie e nubi basse, ma domina l'alta pressione

Si prospetta un fine settimana più primaverile che autunnale su tante nostre regioni, soprattutto su quelle adriatiche, al sud e sui rilievi. L'alta pressione domina incontrastata su tutto il territorio nazionale e continua a traghettare masse d'aria più miti oceaniche che favoriscono clima mite in pieno giorno.

METEO 31 OTTOBRE 2020 | La giornata sarà stabile su tutta Italia, ma ovviamente con condizioni meteo differenti anche tra regioni vicine a causa della particolare morfologia del territorio. Come sempre avviene durante un periodo anticiclonico tra autunno e inverno, ci sono regioni avvolte da nebbie o nubi basse, altre illuminate dal Sole.

Quest'oggi le nubi basse saranno piuttosto insistenti su Liguria e Toscana dove il Sole farà molta fatica a uscire, mentre in pianura Padana ci aspettiamo ancora banchi di nebbia compatti o nubi basse per tutta la mattina (soprattutto sulla fascia a ridosso del Po).

Cieli nettamente più sereni su colline, monti, sud Italia e tutto il versante adriatico. Laddove splenderà il Sole aumenteranno le temperature portandosi localmente oltre i 20°C.

Guarda l'Italia dal satellite in tempo reale.