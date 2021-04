ATTENZIONE: tra stanotte e domattina NEVE a quote molto basse al NORD

La neve di metà aprile che non ti aspetti. Un nucleo freddo interesserà le regioni settentrionali tra la prossima notte e la giornata di domani, giovedi 15 aprile.

Secondo le analisi a nostra disposizione, la neve potrebbe farsi vedere fino a quote collinari su alcuni settori dell'alta Italia; in caso di rovesci intensi o temporali, eventuali rovesci di graupel o neve tonda potrebbero arrivare fino al suolo.

La prima mappa nostra la sommatoria del fenomeni attesi in Italia tra la mezzanotte prossima e le ore 6 del mattino di domani, giovedi 15 aprile:

Sulla fascia prealpina lombarda e piemontese, la neve potrebbe scendere fino a 300-400 metri, così come sul nord del Veneto e il Friuli; 600-700 metri tra le Alpi Marittime, l'Appennino Ligure e settentrionale.

In pianura sarà pioggia, ma come abbiamo anticipato, non si può escludere la neve tonda o il graupel in caso di temporali o rovesci intensi.

Qualche nevicata sarà presente sopra i 900-1000 metri anche sull'Appennino centrale, per il resto il tempo sarà asciutto, ma freddo per la stagione.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipotazioni tra le 6 e le 12 di domani, giovedi 15 aprile:

Quota neve in leggero rialzo al nord: sopra i 500 metri sulla fascia prealpina; 700 metri tra Alpi Marittime, Appennino settentrionale e Ligure; 900-1000 metri la quota neve sull'Appennino centrale.

Su tutte le altre regioni avremo un tempo asciutto, ma decisamente freddo per la stagione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località