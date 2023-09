ATTENZIONE: tra martedì e mercoledi alcuni INTENSI TEMPORALI sfioreranno alcune regioni, vediamo quali!

Non solo alta pressione e caldo in aumento all'inizio della prossima settimana. Come abbiamo accennato in altra sede, la parte più forte dell'alta pressione resterà sbilanciata per qualche giorno sull'Europa occidentale. La nostra Penisola verrà quindi raggiunta da correnti meno calde provenienti da nord-est che potrebbero scavare una goccia fredda in prossimità del basso Ionio.

In altre parole, le estreme regioni meridionali potrebbero essere marginalmente interessate da un'intensa struttura temporalesca che si originerà tra lo Ionio e la Grecia, ma lasciamo parlare le mappe.

La prima cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 5 settembre:

Ecco la struttura temporalesca sullo Ionio che potrebbe lambire la Calabria Ionica e la Sicilia orientale con qualche fenomeno. Qualche piovasco non si esclude anche sulla Lucania. Al nord avremo annuvolamenti in corrispondenza della fascia prealpina centro-occidentale, ma non si prevedono precipitazioni, per il resto gran sole.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese al centro-sud nell'arco della giornata di mercoledi 6 settembre:

Ancora rischio di qualche temporale sulla Sicilia orientale e la bassa Calabria, ma il grosso dei fenomeni sarà ancora ubicato sullo Ionio. Su tutte le altre regioni gran sole e caldo moderato.

