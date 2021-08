ATTENZIONE: punte di CALDO INSOPPORTABILE su alcune regioni nei prossimi due giorni...

In questa sede monitoreremo l'indice di calore che si avrà in Italia nelle giornate di mercoledi 4 e giovedi 5 agosto. Si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917/

La prima mappa mostra l'indice di calore (o indice di disagio da caldo) che si avrà in Italia alle ore 17 di MERCOLEDI 4 AGOSTO

Massima attenzione al meridione d'Italia e alla Sicilia dove si prevedono punte di CALDO INSOPPORTABILE con serio rischio di COLPI di CALORE. In queste aree sarebbero da evitare le uscite per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Punte di MALESSERE saranno possibili anche nel sud della Sardegna; caldo FASTIDIOSO al centro, SOPPORTABILE al nord.

La situazione al sud tenderà in parte a migliorare nella giornata di giovedi 5 agosto. Ecco l'indice di calore previsto per le ore 17 della giornata in parola:

Ancora punte di MALESSERE, ma in attenuazione su Sicilia, Calabria e Salento. Caldo "solo" FASTIDIOSO sulla Puglia, mentre altrove avremo condizioni di caldo generalmente sopportabile.

Controlla l'indice di disagio da caldo per i prossimi 10 giorni in Italia con le nostre mappe sempre aggiornate: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/