ATTENZIONE! Il SUPER ANTICICLONE sorpreso da ARIA FRESCA con conseguenze, e poi?

L'anticiclone si erge a baluardo del bel tempo e invia una massa d'aria molto calda in direzione della Francia. Lungo il suo bordo orientale sta invece per affluire aria decisamente meno calda, che raggiungerà l'Italia a partire da lunedì 4 settembre, come vediamo da quest'analisi termica a 1500m:

Ne scaturirà un vortice freddo in quota molto insidioso per le estreme regioni meridionali, dove da martedì 5 a venerdì 8 settembre ci attendiamo numerosi temporali, molti in mare aperto sullo Jonio, ma alcuni temibili anche sulla costa orientale della Sicilia e sulla Calabria jonica.

Guardate la carta barica prevista per mercoledì 6 settembre e poi gli accumuli di pioggia sino a venerdì 8 settembre, dai quali si evince che la situazione sull'area jonica risulta particolarmente delicata, con accumuli previsti in mare aperto sino a 220mm , ma con l'effetto stau di questo tipo di correnti che potrebbe favorire accumuli simili anche sulla terraferma, specie nel SIRACUSANO:

Il vortice ciclonico dovrebbe colmarsi entro sabato 9 settembre. Nel frattempo altrove le temperature torneranno ad aumentare, riportandosi su punte estive nei valori massimi. Ma quando interverrà un cambiamento più generale?



Un cambiamento radicale ancora NON si vede. Ci sarà un'azione di disturbo all'inizio della seconda decade del mese, intorno a lunedì 11 o martedì 12 settembre, con una saccatura che potrebbe avvicinarsi alle nostre regioni settentrionali, ma la percentuale di successo di questa azione votata alle piogge al momento non supera il 30%, dunque è facile che venga ridimensionata ulteriormente nel corso delle prossime emissioni. Ecco comunque una mappa che descrive questo tentativo:





CONCLUSIONE

Poca acqua dunque in generale per lo Stivale (salvo all'estremo sud) e soprattutto ben poco autunno per ora; pur con qualche momento più fresco, l'estate settembrina vuole continuare ad oltranza.