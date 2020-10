Attenzione! Altre potenziali ALLUVIONI in vista da metà mese?

Il vortice polare è ancora un cantiere aperto: un'alta pressione in posizione anomala proprio sul Polo nord e 4 vortici a spasso per le latitudini medie potrebbero dar vita a conseguenze anche pesanti sul tempo europeo e soprattutto mediterraneo. Guardate questa mappa emisferica prevista per giovedì 15 ottobre:

Uno di questi vortici, quello che vedete a largo del Regno Unito, raggiungerà lentamente le nostre regioni, ed è proprio questa lentezza che preoccupa, che ci fa pensare che le precipitazioni ad esso associate, specie se da est interverrà un blocco anticiclonico, potranno insistere sul nostro territorio a più riprese, favorendo soprattutto al nord e sul Tirreno fenomeni abbondanti e preoccupanti.



Guardate la sequenza di avvicinamento del vortice, si parte da venerdì 16, per poi proseguire sabato 17 e arrivare a lunedì 19 ottobre sempre con correnti umide da sud ovest ad abbracciare l'Italia:

Vediamone le conseguenze anche sul piano precipitativo attraverso due mappe previste proprio tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre:

Si notano fenomeni temporaleschi di origine marittima molto temibili su Liguria, alto e medio Tirreno, ma anche accumuli di pioggia molto generosi sul nord-est per effetto stau, insomma se andasse davvero così sarebbe molto preoccupante. Quanto è attendibile dunque questa evoluzione?



Secondo la media degli scenari del modello americano abbastanza (55%), come evidenzia la mappa qui sotto prevista proprio per lunedì 19 ottobre, seguite gli aggiornamenti: