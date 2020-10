Asteroide verso la Terra il giorno prima dell'Election Day: quali sono le probabilità di impatto?

Un asteroide è in rotta verso il nostro pianeta ed il suo arrivo nei pressi della Terra è previsto per il giorno 2 Novembre. A darne notizia è stato anche il noto astrofisico e divulgatore Neil deGrasse Tyson, autentica celebrità televisiva, secondo il quale l'asteroide 2018VP1, grande più o meno quanto un frigorifero e diretto verso la Terra a una velocità di 40mila chilometri all'ora, potrebbe impattare contro il nostro Pianeta il giorno prima dell'Election Day americano.



L'esperto ha però rassicurato tutti: "non c'è da preoccuparsi, l'asteroide viaggia in direzione della terra ma non è abbastanza grande da provocare danni". Quindi, ha aggiunto ironicamente Tyson, "se il mondo finirà nel 2020, non sarà per colpa dell'Universo".



La conferma arriva anche dalla Nasa, che aveva già in precedenza identificato l'asteroide: l'agenzia spaziale americana ha assicurato che le probabilità che 2018VP1 colpisca la Terra sono inferiori all'1%. "Al momento ha lo 0,41% di probabilità di entrare nella nostra atmosfera, ma se lo facesse si disintegrerebbe, a causa delle sue dimensioni ridotte", ha dichiarato l'agenzia spaziale Usa.