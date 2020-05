ARTICO: rispetto agli ultimi anni c'è una lieve RIPRESA...

L'Artico accenna ad una lieve ripresa quest'anno. Si tratta di un recupero lieve che potrebbe essere spazzato via dalle "fauci" dell'ennesima estate sopra le righe; si spera ovviamente che quest'anno l'andazzo sia diverso.

Avere un Artico maggiormente in salute è cosa fondamentale affinchè il motore circolatorio del nostro emisfero non si inceppi. In altre parole, il gradiente termico tra il polo e l'Equatore è alla base del movimento delle masse d'aria e delle correnti (il cosiddetto GETTO, che trasporta i sistemi nuvolosi). Se il getto risulta debole, le configurazioni bariche tendono a persistere per molti mesi sulle medesime aree, causando inevitabili problemi in un senso o nell'altro.

Ciò che da linfa vitale al getto è proprio la differenza di temperatura (gradiente) tra il polo e l'equatore. Tanto più questa differenza è elevata, tanto maggiore sarà l'efficacia del getto medesimo.

E' palese quindi che se il ghiaccio al polo tende a ridursi, si riduce anche il gradiente con tutti i probemi di cui sopra.

Quest'anno, anche in virtù di un inverno che ha accorpato tutto il freddo alle latitudini polari, la quantità di ghiaccio presente è in lieve ripresa:

Le linee rappresentano i vari anni ad iniziare dal 2012 (tratteggiato). Il cerchio rosso mostra la quantità di ghiaccio presente attualmente (quindi nel maggio 2020).

Siamo ancora ben distanti della medie in grigio e dal 2012, ma almeno per il momento stiamo evitando il disastro degli ultimi 5 anni (2019 in primis) quando l'estensione dei ghiacci ha raggiunto il minimo storico.

Ripetiamo che sarà l'estate a sentenziare se questo recupero sarà stato valido oppure no. Speriamo di non ritrovarci a settembre con l'Artico nelle condizioni dell'anno scorso...non sarebbe per nulla una buona cosa anche in vista del semestre freddo.